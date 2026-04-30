Montañana: "Andrea ha estado haciendo muchos esfuerzos y me alegro mucho por ella"

Montañana se mostraba muy serena tras la victoria por nueve puntos ante Jairis y ya ponía la vista en la vuelta. Además, ponía al alza el partido de Arrojo y Vilaró.

Valoración. "Un partido muy disputado. En la primera parte hemos tenido mucho acierto ante un gran equipo y grandes jugadoras. Ha sido un toma y daca todo el partido".

Momento con 16 partidos. "Se dice muy rápido porque estamos jugando un gran equipo. Hicimos un trabajo muy bueno para ponernos 16 arriba, pero ellas han mantenido el pulso".

El partido defensivo de Belén. "La puedes utilizar para todo. En 48 horas en la Copa nos cambió todo con las bajas de Belén y Soriano".

Partidazo de Vilaró. "El equipo está siendo eso: cada vez aparece una jugadora. Andrea ha estado haciendo muchos esfuerzos y me alegro mucho por ella. Seguro que tiene muchas emociones y muy merecidas".