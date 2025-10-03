Montañana: “Araski es un equipo muy nuevo, con mucha velocidad en ataque y defensa”

Anna Montañana llevará las riendas de Perfumerías Avenida por segunda campaña consecutiva. La entrenadora no podrá contar con Iyana Martín para el debut liguero ante Araski.

“Está recuperándose. Se está vistiendo de corto y empieza ya el proceso de volver. Es algo súper importante porque así Zellous puede jugar al ‘2’ y se libere de subir la bola”, admite Montañana.

Pero rápidamente pone el foco en el choque del sábado ante Araski. Y pide el 100% desde el primer día. “Tenemos que navegar con las bajas que tenemos y empezar a construir. Araski es un equipo muy nuevo, con mucha velocidad en ataque y defensa. Hay que estar muy bien en defensa y después seguir construyendo. Hay que darle mucha importancia a este partido y hay que ir a ese partido con todo puesto”, concluye la entrenadora de Perfumerías Avenida.