Montañana, sobre el arbitraje ante Zaragoza: "Hoy hemos salido perjudicadas"

Anna Montañana lamentaba la derrota ante Zaragoza y pedía un punto de concentración a sus jugadoras en los momentos difíciles del encuentro, aunque también reconocía que el arbitraje perjudicó a Perfumerías Avenida.

Valoración. “Una primera parte muy buena donde hemos ido donde queríamos, hemos sido agresivas hacia el aro y hemos defendido bien. Luego ellas han cambiado el cuerpo con cuatro faltas, han visto eso y han aumentado el tono físico, que es muy importante. En la ida ya hicimos tres cuartos muy buenos y acabamos perdiendo el partido. Tenemos que aprender a jugar esos cambios del segundo al tercer cuarto”.

Belén Arrojo, sangrando por la nariz. “Ha puesto el cuerpo y el alma en coger ese rebote y si se queja de la nariz, habrá recibido un codazo. Me hubiese gustado que fuese un punto de inflexión en el equipo y que hubiésemos sacado un punto más”.

Criterio arbitral. “Llevaban cuatro faltas en el descanso. Puedes pensar que no se han puesto a defender, que lo dudo, y en la segunda parte se han puesto más. No creo que haya mala intención cuando se pita en un lado u otro, pero hoy hemos salido perjudicadas. Tenemos que aprender a vivir con eso”.