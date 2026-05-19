Montañana cierra su etapa en el Perfumerías Avenida: "He sido una gran afortunada"

"He sido una gran afortunada". De esta manera, Anna Montañana empezaba, pasadas las 16:30 horas de este martes, su camunicado diciendo adiós al equipo al que ha pertenecido, tanto como entrenadora y como jugadora, durante más de 300 partidos. De esta manera, a través de sus redes sociales, ha transmitido su orgullo "por acompañar y ver al club y a la afición crecer, ganar y consolidarse como uno de los mejores y más respetados equipos de Europa".

Esta carta emocional, acompañada de una serie de fotografías de su experiencia como líder del equipo salmantino, ha continuado insistiendo en su gratitud: "Soy muy afortunada por cumplir mis sueños de ganar títulos en Salamanca y de convertirme en la entrenadora de este gran Club".

La valenciana, además, ha querido cerrar esta etapa agradeciendo la confianza, en un principio, a la familia Recio, ya antiguos patrocinadores del club: "En especial a Jorge, pero también a Miguel Ángel, Javier y Alberto. Enhorabuena por esos 25 años de constante apoyo, perseverancia y ambición por construir un club para la historia del deporte español".

Finalmente, para poner el broche a esta despedida, la profesional ha acudido a su lado más emocional, asegurando que siempre ha querido representar con dedicación, compromiso y orgullo al Perfumerías Avenida: "El camino y las personas son lo que hacen especial cada momento que he vivido en el club. Muchas gracias a las jugadoras, al staff y a las personas que hacen funcionar el club por darlo todo, a la marea azul por empujarnos en cada paso y a todas mis personas que diariamente me habéis acompañado. Salamanca siempre tendrá un lugar especial en mi vida".