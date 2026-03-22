Montañana: “La Copa es muy ilusionante”

Anna Montañana pone ya el foco en la Copa de la Reina. La entrenadora del equipo azulón reconocía la dificultad de superar a Ensino Lugo y ya miraba el duelo del viernes ante Girona en el torneo del KO.

Valoración. “Victoria contra un rival que está demostrando que es muy incómodo. Queríamos jugar los 40 minutos porque ellas aprietan. Y eso es lo que nos ha pasado, hemos ido con altibajos. Tenemos que saber aguantar esto durante muchos momentos. Era uno de los peores rivales para volver porque tienen una mentalidad muy buena en lo colectivo. Ensino es un equipo que me gusta mucho ver”.

Buen partido de Magarity. “Ha sido un proceso muy largo y hemos esperado muchos meses. Ha hecho un trabajo largo en la sombra. Teníamos la ilusión de que pudiera ayudar a aportarnos y se nos hizo larga la espera. Nos ha ayudado mucho en el partido de hoy y esperamos que siga aportando”.

Copa de la Reina. “Vamos a jugar contra Girona, que ha ganado a Valencia. Tiene bajas y sigue ganando fuera de casa. Tenemos que estar muy finas durante muchos minutos. La Copa es muy ilusionante. Es un formato que todo el mundo mira con recelo fuera de España y es muy ilusionante. Hay que poner el foco para intentar dar la sorpresa”.