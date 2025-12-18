Montañana: “El equipo ha hecho un gran trabajo y quiero resaltar a Belén”
La entrenadora azulona se mostraba muy contenta por el partido de su equipo y ya pone el foco ante Ferrol
Anna Montañana festejaba con rabia la victoria ante Emlak Konut y el pase a la siguiente ronda de la Eurocup. La entrenadora ponía en valor la madurez de sus jugadoras y también el partido de Belén Arrojo.
Valoración. “Estamos muy contentas porque hemos sacado un emparejamiento muy complicado. Es increíble que nos haya tocado este equipo y tanto allí como aquí hemos ganado. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y quiero resaltar a Belén, que ha hecho un trabajazo increíble y muchas veces su trabajo no se ve en las estadísticas”.
Criterio arbitral. “Es verdad que nosotras apretamos mucho y queremos llevar a los equipos al límite. Hemos hecho muchas veces muy buenas defensas que nos han penalizado con faltas. Nos ha penalizado bastante entrar en bonus en los inicios de los cuartos, ya nos pasó en Turquía”.
Madurez del equipo en los momentos difíciles. “Es un paso muy importante. Lo vemos, lo veis y a todos los niveles. Y hay que dárselo al equipo, que está trabajando desde el día 1 en querer mejorar. Y también hay que premiarlo”.
¿Hay opciones de ganar la Eurocup? “Treintaidosavos, imagínate lo que nos queda. A partir de mañana solo pensamos en Ferrol, que nos va a exigir lo mismo y queremos seguir en la misma línea”.
