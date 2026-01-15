Montañana: “Ellas exigen mucho mentalmente por su sistema”

Perfumerías Avenida buscará el pase a los cuartos de final en la Eurocup Women en la eliminatoria ante Baxi Ferrol. A partir de las 20:30 horas, las charras jugarán el duelo de ida ante las gallegas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. La entrenadora Anna Montañana ha expresado sus sensaciones antes del primer encuentro.

Partido de ida. "Hay que focalizar en los primeros cuarenta minutos, jugando en casa, con nuestra afición, sabiendo que hay otros cuarenta. Ha de ser un partido intenso, ellas exigen mucho mentalmente por su sistema y tenemos que estar al nivel de lo que hay que mostrar".

Ya han jugado en Liga Femenina. "Espero que el resultado sea favorable pero un partido diferente. Teníamos la ausencia de Cave y ahora tenemos a Virag, con lo que el equipo cambia con esa integración. Seguramente ellas se parecerán en el estilo que juegan, pero habrá diferencias tácticas".

La eliminatoria. "Queremos sacar el mejor resultado aquí porque A Malata está siendo un campo complicadísimo. Han conseguido construir allí algo importante para ellos, que quieren tener la eliminatoria de cara en su casa. Es un arma de doble filo que obliga a estar muy concentradas mañana".