Montañana, sobre la marcha de Zellous: "No hemos hablado"

Anna Montañana valoraba de forma positiva la victoria de Perfumerías Avenida ante Gran Canaria y también el descanso a algunas de sus jugadores como Iyana y Cave. Además, también expresó su felicidad por el fichaje de Marta Hermida.

Valoración. “Importante sacar la victoria ante un equipo que no se está jugando nada y descendido. Hemos podido rotar porque las jugadoras están un poco cansadas. Esperemos que pronto recuperemos gente”.

Es complicado mantener el ritmo los 40 minutos. “Eso era lo que buscábamos. Queríamos mantener ese ritmo porque también queríamos darle mucho descanso a Cave y a Iyana sobre todo”.

El fichaje de Marta Hermida. “Había muchos condicionantes para hacer el fichaje. Todo se pudo hacer muy rápido a nivel de ella, porque quería venir. Teníamos que tener el visto bueno de la FEB por una lesión de larga duración. Hay que darle rotación a Iyana, que tiene mucha carga encima. Estoy muy contenta”.

Recuperar efectivos. “Belén nos ha mostrado de lo que es capaz estando un año sin jugar. Tiene mucha importancia para el equipo y para mí. Desde fuera quizá sea difícil de entender las bajas de Soriano y de Belén, pero son importantísimas en el equipo a la hora de defender”.

La marcha de Zellous. “No hemos hablado. Cuando alguien se quiere ir porque no está feliz”.