Montañana: "A nivel de consistencia y de equipo, es el mejor partido hasta ahora"
La entrenadora perfumera se mostraba contenta por lo visto en el parqué ante Gernika
La entrenadora de Perfumerías Avenida, Anna Montañana, se mostraba contenta por el partido de sus jugadoras ante Gernika y también por la consistencia del equipo en la cancha.
Valoración. “Estamos contentas por el partido, que después del parón no se sabe cómo viene la gente. Han hecho una buena semana y por fin se ha visto reflejado. El trabajo es buenísimo y a veces no se ha visto reflejado. Hay que darle la enhorabuena al equipo. Siempre queremos más, pero también hay que darles esto”.
Balance defensivo. “Masa se ha lesionado, pero antes de eso ya habíamos ido hacia ahí, es un equipo que postea y saca muchas ventajas. Hoy han metido 60 puntos y les hemos hecho difícil la primera parte”.
Positividad. “Hasta el día de hoy es el mejor partido en general. A nivel de consistencia y de equipo, es el mejor partido hasta ahora”.
