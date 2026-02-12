Montañana: "Es una noche bastante triste"

Anna Montañana reflejaba la dureza de la derrota y eliminación ante Athinaikos. La entrenadora explicaba que hicieron una buena eliminatoria, pero que no pudieron con el acierto exterior griego.

Valoración. “Es una noche bastante triste. El equipo ha hecho dos grandes partidos, sobre todo en Atenas. Les hemos llevado a situaciones límites, pero han logrado un porcentaje de 50% en tiros de tres. El último minuto y medio no nos salió nada. Hemos tenido los tiros y todas las jugadoras y todo el cuerpo técnico ha hecho una labor increíble”.

Tristeza por la eliminación. “Nosotros íbamos paso a paso porque no se puede mirar mucho más allá de ir a Atenas, ir a La Seu y venir aquí. Teníamos mucha ilusión en la Eurocup. Nos tocó un rival súper fuerte como las turcas, Ferrol y el equipo que está formado para ganarlo con jugadoras que son de Euroliga”.