Montañana: "Tenemos que pensar en ir a por la victoria sin pensar en los puntos"

"Tenemos que pensar en ir a por la victoria sin pensar en los puntos, con nuestro público y hacer las cosas que nos permitieron hacer un buen partido allí”. Mensaje claro y conciso de Anna Montañana para el choque de esta tarde ante Athinaikos.

La entrenadora de Perfumerías Avenida reflejaba el hambre del vestuario: "Hemos luchado mucho para estar aquí, pero queremos más y seguro que vamos a tener que luchar más y hacer las cosas muy bien contra jugadoras de muy alto nivel en un mismo equipo. Creo que hay que ser disciplinadas en defensa, muy centradas en que ellas no tengan lo que buscan, pero cualquiera quiere jugar este partido y son las jugadoras las que toman decisiones, es un partido muy bonito para ellas”.

Y la propia Anna Montañana da la clave del partido. "Que no tengan situaciones cómodas ofensivas. Hay cinco jugadoras que individualmente no necesitan más que el balón y desactivarlas cuarenta minutos es difícil, lo que hay que conseguir es que no estén cómodas, tienen mucho nombre individualmente que hemos visto en Europa, WNBA o aquí, como Prince. Hay que hacer las cosas muy bien los máximos minutos posibles”, concluye la entrenadora de Avenida.