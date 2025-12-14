Montañana pone el foco en los finales de partido: “Intentaremos mejorarlo una vez más”
La entrenadora de Perfumerías Avenida pedía un paso más de sus jugadoras cuando van por delante en el marcador
Anna Montañana valoraba de forma positiva la victoria ante Joventut aunque lamentaba haberse complicado en el último cuarto.
Valoración. “Todos tendremos la misma valoración: desde este lado, buena victoria; y por otro lado, seguimos remando y aprendiendo. Nos ha pasado lo mismo, pero con victoria. Sabéis que no me gusta que nos vuelva a pasar lo mismo. Intentaremos mejorarlo una vez más”.
Apartado físico. “Todos los esfuerzos, cuando tienes distancia y momento para fluir un poco más y apretar un poco menos, es lo que nos pasa. Venimos de un viaje largo en Estambul, viaje duro y partido duro. Y mantenerlo con 48 horas de diferencia y 40 minutos, nos cuesta. Era un reto para nosotros. Cuando dejas de hacer lo que te ha llevado hasta ese punto, se meten en partido. Si tenemos un partido controlado, tenemos que seguir manteniéndolo”.
También te puede interesar
Lo último