Montañana pone el plan para Zaragoza: "Morir matando"

Anna Montañana no quería hablar de los colegiados en la rueda de prensa postpartido ante Zaragoza y ponía el foco en lo meramente deportivo.

Valoración. "Ha sido un partidazo contra un equipo como Zaragoza, muy físico y que penaliza enseguida las situación de robo. Ha sido un ambiente increíble. Ahora hay que recuperarse e ir a Zaragoza, con 10.000 personas, y va a ser una lucha".

Cansancio físico. "Morir matando. Hay que darlo todo. Tenemos 48 horas recuperar. Allí es un campo muy difícil".

Sobre el arbitraje. "Tengo otro partido el partido por la mañana. El objetivo es estar focalizada en lo que queremos a hacer".

¿Se le tiene poco respeto arbitral a Iyana? "Creo que no. Creo que todo el mundo tiene respeto. Pero cuando una jugadora está siempre al límite y se pone en situaciones que todo hace que no sea fácil ni difícil pitarla. Se ha sabido recomponer".