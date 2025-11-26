Montañana quería más: “Me hubiera gustado ganar de 50”

Anna Montañana dejaba claro su inconformismo después de la victoria ante Neptunas. La entrenadora azulona pedía más y se marchaba molesta con la segunda parte de sus jugadoras.

Valoración. “Una primera parte donde hemos roto el partido y esperábamos que la primera parte fuera parecida a la segunda y buscar ganar de 50. No hemos salido en la segunda parte como correspondía. 31 puntos ante un equipo que ha venido a pasar el trámite de la Eurocup. Me hubiera gustado tener esa mentalidad la segunda parte y ganar de 50 para afrontar el partido del domingo con esa mentalidad. 31 puntos de ventaja se me quedan cortos y 28 puntos en la segunda mitad se me quedan cortos”.

Puntos positivos y negativos. “Sacas siempre algunas cosas positivas. Pero cuando construyes la mentalidad, me hubiesen gustado más puntos en transición y en extra pass. Y estos partidos sirven para que la gente siga afianzándose, hay gente que lo ha hecho y gente que no lo ha hecho. Me hubiera gustado que Mouss hubiera salido con 16 puntos. Hay jugadoras que están creciendo y están aportando al equipo más en cada uno de los roles”.

Próximo rival. “No tengo ni idea. Mi mente ya está en Jairis. El partido de Panathinaikos nos ha dañado bastante en la clasificación. Ahora hay que venir mañana a entrenar y afrontar el partido de Jairis”.

Carrusel de partidos. “Estamos intentando colocarnos día a día. En nuestra cabeza y también en la suya, primero Jairis. Después del 1, el 2. Estoy seguro de que cuando subes el Everest, no piensan en subir 7.000 metros, sino en subir la primera fase y después se verá”.