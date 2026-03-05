Montañana quiere los cinco sentidos en Ferrol: “Tenemos que hacer un partido muy serio”

Perfumerías Avenida visita este viernes el pabellón de A Malata para enfrentarse a Baxi Ferrol. El choque tendrá lugar a las 20:15 horas y posteriormente llegará el parón de selecciones. Pero Montañana tiene claro que nadie puede despistarse y pone el foco en el duelo. “Lo repetimos un montón de veces: ahora hay que focalizar solo en este partido. Y cuando acabe habrá tiempo para que las jugadoras que se vayan con su selección estén con su selección y cambien un poco de aires y luchen por algo bonito. Y las que no, a estar en familia, descansar y estar bien”, avisa.

La entrenadora perfumera ya cuenta con Djaldi-Tabdi y se muestra muy contenta por poder tener a todas sus jugadoras disponibles: “Hoy ha sido el primer entrenamiento que hemos hecho las once, pero no lo quiero decir muy alto porque siempre que se dice pasa algo. Es una alegría tenerlas a todas y poder crecer a partir de ahí y de las semanas que estamos teniendo, que han sido buenas de entrenamiento”.

Por último, y aunque Perfumerías Avenida ya se ha enfrentado tres veces a Ferrol esta campaña, sabe que el conjunto de Lino López le pondrá las cosas muy difíciles. “Es un equipo muy complicado, como lo es A Malata, y tenemos que hacer un partido muy serio, sabiendo las cosas que nos han ido bien y las que tenemos que seguir trabajando para llevarnos el partido”, concluye Anna Montañana.