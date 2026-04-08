Montañana: "En poco tiempo hemos tenido que cambiar muchas cosas"
La entrenadora azulona lamentaba las dos derrotas seguidas ante Joventut y Araski
Anna Montañana trataba de buscar soluciones a las dos derrotas seguidas ante Joventut y Araski y también explicaba que tendrán que cambiar cosas para volver a ajustarse como equipo.
Valoración. “Nos vamos bastante fastidiadas porque hemos perdido dos partidos contra equipos de mucha intensidad que están en supervivencia. Tenemos que recomponernos y nos hemos colapsado a nivel de ataque. No existía la fluidez”.
Motivos de la derrota. “Son muchas situaciones. A mes de abril afecta además que tenemos jugadoras muy tocadas físicamente. Hay momentos muy buenos y luego perdemos la fluidez. En poco tiempo hemos tenido que cambiar muchas cosas”.
Su situación. “No estoy decepcionada, estoy intentando encontrar las soluciones para lo que nos ha pasado en poco tiempo. Se veía el trabajo y todo lo que hemos creado y de repente todo ha cambiado. Hay gente que tiene que tomar otros roles que no tenían hasta ahora y el físico también cuenta”.
