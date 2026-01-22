Mounir y Chibozo llegan con mucha hambre a Unionistas

Unionistas presentó a sus dos últimos fichajes. Mounir y Chibozo expresaron sus deseos en lo que resta de temporada con el conjunto blanquinegro.

Mounir. “Me he encontrado muy bien y quería volver a sentirme futbolista. No puedo estar más agradecido. He tenido un poco de suerte en el debut, pero más que por el gol por poder coger confianza, minutos y la confianza. Ahora soy más maduro (respecto a Guijuelo), sé medirme y no voy tan a lo loco”.

Chibozo. “Me gusta más jugar como segundo delantero y también puedo jugar como atacante en la izquierda. De Unionistas lo conozco un poco porque mi agente jugaba en Salamanca muchos años pasados. Y también el míster Mario y yo estábamos en contacto y me hablaba del equipo. Yo también quería jugar con Mario desde hace mucho tiempo. Mi sueño es jugar en España y es una gran oportunidad”.