Muere Juan Bezares, exjugador del Salamanca en los 80

El fútbol español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Juan Bezares, exjugador mallorquín del Salamanca, a los 70 años de edad, a causa de un tumor cerebral. Bezares fue un defensa que dejó huella en el conjunto charro durante su paso por el club en los años 80.

Bezares llegó al Salamanca en 1981, disputando 32 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra. Su paso por el equipo coincidió con una de las etapas más recordadas por la afición: el ascenso a Primera División, que vivió como parte activa del plantel.

Natural de Mallorca, Bezares desarrolló gran parte de su carrera en equipos del fútbol español, destacando por su compromiso, entrega y calidad técnica en el centro del campo. Su figura es recordada con especial cariño en Salamanca, donde fue parte importante de un vestuario que marcó una época para el club.