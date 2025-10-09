Muere Miguel Ángel Russo, ex entrenador de la UD Salamanca

El técnico argentino llevaba las riendas de Boca Juniors

El Club Atlético Boca Juniors comunica el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Triste noticia para el mundo del fútbol argentino y también para el fútbol salmantino. En la madrugada de este jueves se ha notificado el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

En la temporada 1998/99, el argentino tomó las riendas del banquillo de la Unión Deportiva Salamanca en Primera División y fue cesado quince jornadas después, con un balance de cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.

En sus últimas apariciones públicas, Russo ya mostraba debilidad a sus 69 años y fue el propio Boca Juniors el que oficializó el deceso.

