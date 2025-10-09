Muere Miguel Ángel Russo, ex entrenador de la UD Salamanca

Triste noticia para el mundo del fútbol argentino y también para el fútbol salmantino. En la madrugada de este jueves se ha notificado el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

En la temporada 1998/99, el argentino tomó las riendas del banquillo de la Unión Deportiva Salamanca en Primera División y fue cesado quince jornadas después, con un balance de cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.

En sus últimas apariciones públicas, Russo ya mostraba debilidad a sus 69 años y fue el propio Boca Juniors el que oficializó el deceso.