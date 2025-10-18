Se mueve de pabellón el partido entre Gran Canaria y Perfumerías Avenida por humedad en la pista

Anna Montañana habla con los árbitros en el pabellón de La Paterna

De no creer. Perfumerías Avenida viajó hasta Gran Canaria para enfrentarse al conjunto local en la tarde de este sábado. El choque estaba fijado a las 20 horas peninsulares en el pabellón de La Paterna.

La superficie estaba completamente resbaladiza con anterioridad. De hecho, Perfumerías Avenida avisaba ya en sus redes sociales de la situación con hora y cuarto de antelación sobre el inicio del partido.

Y, a las 20:41 horas, el propio club charro anunciaba que el duelo se disputará en la Sala Club del Gran Canaria Arena en un horario todavía por determinar de esta noche.