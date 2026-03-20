Nafti: "Unionistas es un rival muy complicado"

Nafti, en una rueda de prensa de la Ponferradina

El entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti, ya tiene preparado su plan de partido para medirse el sábado a Unionistas. El duelo tendrá lugar, a las 21 horas, en El Toralín.

“Unionistas es un rival muy complicado. Si nosotros conseguimos pasar ese Tourmalet mañana sin nuestros jugadores con más experiencia, yo veré el futuro con optimismo”, expresó en sala de prensa.

En el partido de ida, los bercianos se adelantaron por 0-2 en el estadio Reina Sofía y Unionistas remontó en una gran segunda mitad con goles de Olmedo y Gastón Valles.