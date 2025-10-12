Nahia Sánchez-Marín, campeona del ITF World Juniors J30

La jugadora de BeTennis Salamanca, Nahia Sánchez-Marín, completa una magnífica semana en Alcalá de Henares (Madrid) ganando su primer torneo internacional junior, torneo englobado dentro del circuito ITF Juniors en el que los mejores del mundo acceden a disputar los 4 Grand Slams Junior.

Nahia logró deshacerse en primera ronda de la inglesa Gabriela Pacheco; en segunda, de la rusa Ekaterina Ryabtsova; en cuartos de final, de la brasileña Giulia Gomes; en semifinales, de la jugadora de Indonesia Lulwa Naswardhani; y se impuso en la gran final a María Jiménez en casi tres horas de partido por un resultado de 4/6 6/3 6/4.

Además de su victoria en individual, Nahia logró alcanzar la final en categoría de dobles junto a su compañera Maria Gajete. En la final no pudieron con la china Akari Oda y rumana Kenzie Rabbat y cedieron por 6/4 2/6 10-6.

Con este resultado Nahia Sánchez-Marín seguirá sumando puntos y alcanzará, hasta la fecha, su mejor ranking ITF World Juniors la semana que viene.