Natalia Esteban Montero, campeona de Castilla y León de ajedrez sub-18
La jugadora del Club Ajedrez Béjar sube puestos en el ranking internacional FIDE
El Seminario Diocesano de Ávila acogió durante el puente de Carnaval los Campeonatos de Ajedrez por edades de Castilla y León. La novedad estuvo en conectar ocho tableros electrónicos aportados por las delegaciones de Salamanca y Burgos. El torneo se disputó a seis rondas a ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.
El Club Ajedrez Béjar estuvo representado por David Bruno (que firmó una excelente participación en sub12) y por Natalia Esteban. Esta última se proclamó campeona en categoría sub18 y sube puestos en el ranking internacional FIDE.
La jugadora del club textil llegó a ganar partidos que se alargaron durante cuatro horas y se mostró muy contenta al término del torneo por el resultado.
