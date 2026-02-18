Natalia Esteban Montero, campeona de Castilla y León de ajedrez sub-18

El Seminario Diocesano de Ávila acogió durante el puente de Carnaval los Campeonatos de Ajedrez por edades de Castilla y León. La novedad estuvo en conectar ocho tableros electrónicos aportados por las delegaciones de Salamanca y Burgos. El torneo se disputó a seis rondas a ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

El Club Ajedrez Béjar estuvo representado por David Bruno (que firmó una excelente participación en sub12) y por Natalia Esteban. Esta última se proclamó campeona en categoría sub18 y sube puestos en el ranking internacional FIDE.

La jugadora del club textil llegó a ganar partidos que se alargaron durante cuatro horas y se mostró muy contenta al término del torneo por el resultado.