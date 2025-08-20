Natalie Stoupalova, refuerzo temporal para Perfumerías Avenida

Sorpresa en Perfumerías Avenida. Parecía que la plantilla estaba cerrada, pero el club ha anunciado una contratación temporal. Natalie Stoupalova llega al club salmantino con la opción de poder prorrogar su estancia.

"28 años y 1,87cm de altura para una interior muy móvil, con capacidad de tiro exterior desde el pick and pop y capacidad para fabricarse sus canastas. Envergadura y rapidez para correr al contraataque en una pieza que, seguro, sabrá encajar en los esquemas del equipo en este inicio de campaña", indican desde Perfumerías Avenida.

La interior checa proviene del Arka Gdynia polaco, con el que obtuvo el campeonato de liga en la pasada campaña. Sus números dejaron cerca de diez puntos y tres rebotes de media en menos de veinte minutos por partido.