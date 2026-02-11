De la Nava, baja para el partido entre Osasuna Promesas y Unionistas
El ‘10’ charro vio la quinta amarilla ante el Ourense y cumplirá un partido de sanción
Unionistas no podrá contar con uno de sus baluartes ofensivos en Tajonar. Carlos de la Nava será baja por sanción ante el Osasuna Promesas y deja a Pere Marco y Artola como jugadores más adelantados para el encuentro.
El ‘10’ de Unionistas vio su quinta amarilla ante el Ourense CF y tendrá que cumplir un encuentro de castigo por acumulación de amonestaciones.
Esta baja se une a las ya seguras de Olmedo y de Jan Encuentra por lesión y también la de Ramiro por sanción (fue expulsado por roja directa ante el Celta Fortuna y tiene dos encuentros de castigo).
