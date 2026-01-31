Un nefasto arbitraje deja de vacío a Unionistas ante el filial del Celta

El arbitraje decidió el Celta Fortuna - Unionistas. El colegiado no pitó un claro penalti sobre Vadik, dio un más que dudoso gol al Celta Fortuna y anuló un tanto legal a De la Nava con 1-0. Al final, victoria celeste por 2-0 en Barreiro.

Mario Simón varió el dibujo y colocó un 1-5-4-1 en el verde con Marco Coronas bajo palos; Olmedo, Mounir, Gorjón, Vadik y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; y con Pere Marco como 9.

Los charros tardaron un minuto más en salir al césped y pudieron pagarlo caro. Pero, esta vez, Marco Coronas evitó el gol de Antañón en el segundo 44 de partido. A partir de ahí, Unionistas fue arriba a apretar al rival y a condicionar la salida de balón. Cuando De la Iglesia lograba girarse, los celestes metían una marcha más con Ángel Arcos y Antañón.

A los once minutos, un disparo de Aarón Piñán desde la frontal acaba despejado de puños por Coke y Álvaro Gómez, en el rechace y con todo a favor, disparó por encima del travesaño.

Mediada la primera parte, Olmedo se fue al suelo tras una falta y tuvo que ser sustituido. El lateral derecho, que lleva semanas jugando con un problema en el hombro, estuvo muy listo para ver la cartulina amarilla antes de ser sustituido y cumplirá sanción en el próximo envite. Ahí llegó el debut de Chibozo (que fue amonestado a los treinta segundos) y Mario Simón colocó a Álvaro Gómez como carrilero y a Aarón Piñán en la derecha.

Los diez minutos previos al descanso fueron del Celta Fortuna, que tuvo tras ocasiones muy claras. En la primera, Marco Coronas repelió una internada de Antañón por la derecha; después cogió con las dos manos el balón tras un remate de cabeza de Meixús; y, sobre todo, el travesaño evitó el 1-0 local en un testarazo de Somuah dentro del área pequeña.

Al filo del descanso, Unionistas pidió la revisión FVS por un claro agarrón sobre Vadik dentro del área. Pero el colegiado, de forma inexplicable, decidió en el monitor que no había acción punible.

Pero lo más grave llegó en la segunda mitad. El colegiado, a quince minutos para el final, validó un tanto del Celta Fortuna en el que Hugo González toca el balón y Capde remacha la pelota en fuera de juego. Con el monitor del FVS delante, el árbitro da por válido el gol al interpretar que Capde da a la pelota cuando ya ha traspasado la línea.

Y quedaba la traca final. Con 1-0 en contra, falta a favor de Unionistas, Gorjón pelea por el balón en posición legal y el rechace lo empala De la Nava de forma magistral a la red. Cuando los charros celebraban el gol, el colegiado lo anula. Y, de forma increíble, acude al monitor para sentenciar que la jugada era ilegal cuando a ojos de todo el mundo se veía limpia.

Con un Unionistas desquiciado y Ramiro expulsado en el banquillo, el Celta Fortuna mató el choque con el 2-0 definitivo de De la Iglesia.