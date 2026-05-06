En negociaciones: Unionistas, cerca de cerrar un acuerdo para entrenar en hierba natural en la 2026/27

No es la primera vez que un director deportivo de Unionistas recibe un ‘no’ de un jugador a la hora de intentar incorporarle al club debido a la superficie en la que entrena el primer equipo. El club blanquinegro utiliza el anexo al Reina Sofía, cuyo césped es artificial, y eso también hace más complicado el día a día. Los de Mario Simón tan solo pueden pisar la hierba natural del estadio Reina Sofía en ocasiones muy contadas, para así poder preservar el buen estado del césped.

Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club salmantino lleva semanas trabajando para encontrar una solución que haga mejor el día a día del primer equipo (y está abierto a acoger alguno de los partidos de los equipos de cantera como el filial, el División de Honor juvenil o el equipo femenino de Tercera RFEF). Miguel Ampuero y Tom han dado luz verde a negociar con el Campo de Tiro para adecentar la zona de hierba natural y las dos partes se encuentran en conversaciones avanzadas en busca de un acuerdo.

Unionistas tendría que abonar una cantidad para poder adecentar dicha instalación y que se pueda entrenar en el día a día en una superficie natural, que evitará un desgaste innecesario de las articulaciones de sus futbolistas y que dotará de una mayor profesionalidad al club.