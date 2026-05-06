En negociaciones: Unionistas, cerca de cerrar un acuerdo para entrenar en hierba natural en la 2026/27
El club se encuentra trabajando desde hace semanas para dotar de unas mejores instalaciones de entrenamiento al primer equipo
No es la primera vez que un director deportivo de Unionistas recibe un ‘no’ de un jugador a la hora de intentar incorporarle al club debido a la superficie en la que entrena el primer equipo. El club blanquinegro utiliza el anexo al Reina Sofía, cuyo césped es artificial, y eso también hace más complicado el día a día. Los de Mario Simón tan solo pueden pisar la hierba natural del estadio Reina Sofía en ocasiones muy contadas, para así poder preservar el buen estado del césped.
Tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club salmantino lleva semanas trabajando para encontrar una solución que haga mejor el día a día del primer equipo (y está abierto a acoger alguno de los partidos de los equipos de cantera como el filial, el División de Honor juvenil o el equipo femenino de Tercera RFEF). Miguel Ampuero y Tom han dado luz verde a negociar con el Campo de Tiro para adecentar la zona de hierba natural y las dos partes se encuentran en conversaciones avanzadas en busca de un acuerdo.
Unionistas tendría que abonar una cantidad para poder adecentar dicha instalación y que se pueda entrenar en el día a día en una superficie natural, que evitará un desgaste innecesario de las articulaciones de sus futbolistas y que dotará de una mayor profesionalidad al club.
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