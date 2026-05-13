‘No hay billetes’ para el Santa Marta – Guijuelo de playoff

La primera eliminatoria de los playoff de ascenso a Segunda RFEF enfrentará a dos equipos charros. La Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo se verán las caras y solo uno podrá avanzar en la lucha por el ascenso de categoría.

Los chacineros acabaron en el segundo puesto de la tabla clasificatoria del grupo octavo con 70 puntos en su casillero; mientras que los tormesinos finalizaron en quinta posición con 62 puntos.

El sábado, a las 17 horas, los equipos de Mario Sánchez y Rodrigo Hernando se enfrentarán en el partido de ida de la eliminatoria. Y la UD Santa Marta ya ha anunciado que ‘no hay billetes’ para el encuentro y que el San Casto estará lleno para un choque trascendental.