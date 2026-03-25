“No hay nada imposible”, la conjura del Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo recibe este domingo, a las 17 horas, al Béjar Industrial en el Municipal Francisco Mateos. El derbi charro de la Regional de Aficionados cuenta con picante por arriba y por abajo en la clasificación.

La entidad mirobrigense ha lanzado un vídeo de motivación para sus aficionados con el lema “no hay nada imposible”. Actualmente, el equipo de Astu marcha quinto con cuatro puntos de desventaja respecto a La Bañeza (que ocupa puesto de playoff).

Después del derbi ante el Béjar Industrial, el Ciudad Rodrigo tendrá que verse las caras contra el Laguna, CDF Helmántico, Cubillos, Moraleja y Noname.