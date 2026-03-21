No vale descentrarse con la Copa de la Reina: Perfumerías Avenida recibe a Ensino Lugo

Entre el parón de selecciones y la Copa de la Reina, jornada regular de Liga. Y Perfumerías Avenida no puede perder el foco ni un solo segundo si quiere seguir en la pelea por la cuarta plaza. El equipo de Anna Montañana marcha con el mismo bagaje de CB Jairis y quedan seis jornadas por delante.

Este domingo, a las 12 horas, el equipo charro se ve las caras con Ensino Lugo en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Y las gallegas también llegan con ganas de engancharse a la lucha por el cuarto puesto.

Iyana Martín, Kiss y Spreafico ya están con todas sus compañeras para preparar la fase decisiva de la temporada y Magarity sigue dando pasos adelante en su ritmo competitivo.

Ensino Lugo llega como equipo incómodo y trabajador y cuenta en sus filas con jugadoras como Giomi, Tate o Haidara.