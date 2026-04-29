Noa Sánchez-Marín reina en Castilla y León y firma su cuarto título consecutivo

La joven promesa del tenis salmantino, Noa Sánchez-Marín, jugadora del BeTennis Salamanca, se ha proclamado campeona de Castilla y León en la categoría alevín femenina, confirmando su dominio absoluto en el panorama regional.

El campeonato, disputado en las instalaciones de la Federación de Castilla y León de Tenis en Covaresa (Valladolid), reunió a las mejores raquetas jóvenes de la comunidad. En la final, Noa mostró un nivel sobresaliente al imponerse a la vallisoletana Paula Dimitrova por 6/1 y 6/3.

Con esta victoria, la jugadora salmantina no solo suma un nuevo título a su palmarés, sino que además consigue su clasificación para el Campeonato de España Alevín femenino, que se disputará el próximo verano.

El logro tiene un valor añadido: Noa Sánchez-Marín encadena ya cuatro campeonatos de Castilla y León consecutivos, una hazaña poco habitual en estas categorías. Desde su etapa en benjamín femenino, la joven tenista ha conquistado todos los campeonatos regionales que ha disputado, evidenciando una progresión constante y un dominio excepcional.

Su entrenador, Jose Esteban Blanco, destacó que el nivel mostrado por Noa “ha ido en aumento año tras año” y subrayó que lo conseguido en esta competición “es digno de reconocimiento”. Además, quiso poner en valor el trabajo del BeTennis Salamanca, un club que continúa consolidándose como referencia en la formación de jóvenes talentos y que cada temporada logra coronar a varios campeones autonómicos.