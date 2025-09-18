Novedad en el Reina Sofía para el Unionistas - Real Avilés

El estadio Reina Sofía tendrá una novedad para el encuentro entre Unionistas y el Real Avilés del próximo domingo. El duelo dará inicio a las 20:30 horas.

En los últimos días se ha instalado la pantalla LED que estará anclada en la parte superior de la grada con mayor aforo, que servirá para publicidad y como marcador.

Se trata de una nueva mejora del club charro en la instalación que servirá para dotar de una imagen más novedosa en el Reina Sofía.