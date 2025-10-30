Novedades en el FVS de Primera RFEF

Una de las novedades de la Primera RFEF en esta temporada ha sido la implantación del FVS. Algunos entrenadores, como el técnico del filial del Celta, mostraron su crítica al ritmo de juego desde que se ha implantado dicha herramienta.

El periodista de COPE, Isaac Fouto, anunció los cambios que habrá de forma inmediata. “Los árbitros ya no tendrán que ir al monitor a revisar cada gol, lo hará el cuarto árbitro de oficio siempre que sea claro. Si hay dudas o posible cambio de decisión, sí que lo tendrá que verlo el principal”, expresaba en su cuenta de X.