Nueva baja en el cuerpo técnico de Unionistas

El cuerpo técnico de Unionistas ha sufrido múltiples cambios desde el inicio de la pretemporada. A las salidas de Oriol Riera, Pablo García, Asier Díez o Aratz Olaizola se sumará la de Diego Lucas.

El readaptador comenzó con el primer equipo el 5 de julio de 2024 y llegó desde la cantera del club blanquinegro. Ahora, tomará un nuevo camino profesional y se desligará de Unionistas.

El pasado viernes, los jugadores le mantearon al término del entrenamiento y en los próximos días se desvinculará de forma definitiva del club charro.