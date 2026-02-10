Nueva derrota para el CB Arelsa ante el Raisán Eloy Villanueva en Santander

El CB Arelsa cierra una de sus semanas más complicadas de la temporada. La acumulación de kilómetros, la entidad de los rivales y, sobre todo, las malas noticias en la enfermería han pasado factura a un equipo joven que, pese a las adversidades, busca seguir madurando en la competición.

La semana comenzó con el pie izquierdo el pasado jueves. En el partido aplazado correspondiente a la jornada 13, las charras visitaron la cancha del líder, el Cochinillo Segoviano. El reto ya era mayúsculo de por sí, pero se complicó aún más con la ausencia de la escolta inglesa Dami Adeyinka, quien ha tenido que pasar por el quirófano tras sufrir una lesión de menisco durante un entrenamiento. Sin una de sus piezas clave, el Arelsa poco pudo hacer ante el rodillo segoviano, cayendo por un abultado 95-54.

Sin apenas tiempo para asimilar el golpe, el equipo viajó el domingo a Santander para medirse al Raisán Eloy Villanueva, tercer clasificado. El cansancio del doble esfuerzo semanal y el impacto anímico de la baja de Dami pesaron demasiado.

El partido se rompió prácticamente desde el salto inicial. Un parcial de 22-8 en el primer cuarto obligó a las salmantinas a ir a remolque todo el encuentro. Aunque en el segundo periodo lograron plantar cara (18-14), el paso por vestuarios no trajo la reacción esperada. Un contundente 26-7 en el tercer cuarto sentenció definitivamente el choque. Al menos, en el último acto (19-14), las de Javier Recio mostraron orgullo para maquillar el resultado final y terminar con mejores sensaciones sobre la pista.

Tras este "maratón" de derrotas, el CB Arelsa regresa a casa con el objetivo de lamerse las heridas. El próximo sábado 14, las charras reciben en el pabellón Rosa Colorado al Villamuriel, un rival que se encuentra por debajo en la tabla (con dos victorias menos).

Será una cita vital no solo para sumar un triunfo que rompa la racha negativa, sino para demostrar que este equipo sabe levantarse ante los contratiempos y seguir progresando en la categoría.