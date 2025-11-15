Nueva exhibición ofensiva de Perfumerías Avenida en Tercera FEB

Perfumerías Avenida anotó 109 puntos en su duelo ante Bosco Salesianos en Tercera FEB. El equipo charro hizo disfrutar a sus seguidores en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y se impuso por un contundente 109-65.

Seis jugadores del equipo azulón alcanzaron los dobles dígitos en anotación: Smith (25), Garrido (17), Peters (14), Kourouma (13), Choithramani (12) y McCarthy (10).

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa regresó a la senda del triunfo. Los de Manolo Rodríguez vencieron por 81-71 al Ulacia ZKE en el pabellón de Carbajosa.

Con el resultado igualado al descanso (32-32), los de Carbajosa salieron con mucho más acierto en la segunda mitad y sentenciaron el triunfo en los minutos finales de partido. Dieye, con 20 puntos y 14 rebotes, encabezó el ataque charro.