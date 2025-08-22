Nueva imagen del campo de fútbol Rosa Colorado

El campo municipal Rosa Colorado muestra una imagen renovada después de la inversión de 285.000 euros del Ayuntamiento de Salamanca. Desde el Consistorio charro se ha apostado por la enovación del sistema de riego, nuevas porterías, banquillos cubiertos, redes perimetrales y luces LED.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, fue la primera en pisar el nuevo césped artificial que dará cabida a numerosas encuentros de fútbol 7 y fútbol 11 de fútbol base en los fines de semana y también a multitud de entrenamientos durante la semana.

El terreno del campo de juego, que cuenta con unas dimensiones de 97,5x 53,50 metros, ha incorporado césped artificial de última generación que cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos para la práctica de fútbol 11 y 7, según establece la norma UNE-EN 15330-1 y la FIFA Quality Licenses.