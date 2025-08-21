La ‘nueva imagen’ del Reina Sofía: 100 metros de LED en el suelo y 30 metros en el faldón superior

Unionistas sigue trabajando en la mejora del estadio Reina Sofía y tiene claro que quiere darle una imagen más moderna. Por ello, tras muchos dimes y diretes, el club charro ya está a punto de culminar la instalación de las cabinas de prensa y palcos en la grada antigua de la instalación.

Ahora, el siguiente paso será la colocación de las pantallas LED. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, la idea de Unionistas es situar los cien metros de la banda con LED en la parte inferior e incrustar (no colgar, como la campaña anterior) en el faldón superior unas pantallas LED de 30 metros.

Con estas dos nuevas pantallas, el tiro de cámara dejará una imagen más renovada y moderna del Reina Sofía para los partidos televisados del club blanquinegro.