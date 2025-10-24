Nueva jornada para CD Guijuelo, UD Santa Marta y Unionistas B

Octava jornada de la Tercera RFEF. El Guijuelo arranca la jornada en segundo puesto, a un punto del liderato; el Santa Marta marcha en cuarto lugar; y Unionistas B aventaja en dos puntos a los puestos de descenso.

El primero en saltar al verde será el equipo tormesino. Los de Mario Sánchez reciben al filial del Numancia en el Alfonso San Casto a las 16:30 horas del sábado. El partido tendrá un protagonista especial: Javi, un niño con 'piel de mariposa'.

Media hora después llegará el turno para el Club Deportivo Guijuelo. Los de Dani Romo pelearán por ser líderes. Los chacineros dormirán líderes ese mismo sábado en caso de lograr el triunfo en suelo soriano.

Para el domingo quedará el partido de Unionistas B. El filial blanquinegro tiene un duelo muy complicado ante el tercer clasificado. El Palencia CF espera al conjunto de Gabri de Aller a partir de las 12 horas del domingo en La Nueva Balastera.