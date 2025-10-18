Nueva jornada para UD Santa Marta, CD Guijuelo y Unionistas B en Tercera RFEF

El domingo jugarán los tres equipos salmantinos en Tercera RFEF. El primero en abrir fuego será el filial de Unionistas. El equipo de Gabri de Aller recibe en Las Pistas del estadio Helmántico al Becerril a las doce del mediodía.

Por la tarde se jugará el doble encuentro charro palentino. Y los dos encuentros tendrán lugar a las 17 horas. El Guijuelo recibe al Municipal Luis Ramos al líder Palencia CF. Los de Dani Romo tienen a dos puntos el primer puesto.

La Unión Deportiva Santa Marta viajará a La Nueva Balastera para medirse al Palencia Cristo Atlético. La tabla separa a ambos equipos en un solo punto.