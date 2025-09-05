Nueva mejora en el anexo al Reina Sofía para las canteras de Unionistas y RS Monterrey

Poco a poco va tomando un aspecto más novedoso el anexo al estadio Reina Sofía. El campo de hierba artificial, en el que entrenan las canteras del Real Salamanca Monterrey y Unionistas de Salamanca, goza de una nueva imagen.

La instalación ya luce la nueva valla perimetral para instalar publicidad y mejorar la seguridad, que dotará de una imagen más novedosa del anexo al estadio Reina Sofía.

Los paneles de publicidad rodearán todo el campo y están siendo instalados en los últimos días para mejorar el vallado antiguo que generaba incertidumbre en ambos clubes.