Nueva mejora en el estadio Reina Sofía: dos escaleras de acceso para los palcos y cabinas

El Ayuntamiento de Salamanca ha atendido una nueva petición de Unionistas de Salamanca para mejorar la infraestructura del estadio Reina Sofía. La entidad blanquinegra solicitó colocar dos nuevas escaleras de acceso en la grada antigua para entrar a los palcos y las cabinas de prensa.

El servicio de mantenimiento del Consistorio charro comenzará la próxima semana a colocar una escalera de acceso a los palcos y el club deberá retirar la torreta para la cámara de televisión para que se pueda realizar dicha obra. Posteriormente, se realizará la misma maniobra en la otra punta de la grada para realizar la segunda escalera.

Por último, se recolocará el vallado, también por petición del club charro, para evitar que los padres que los padres que acuden a los entrenamientos no accedan a determinadas zonas del estadio Reina Sofía.