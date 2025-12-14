Nueva tangana en el fútbol base: pelea entre jugadores y cuerpos técnicos en el Santa Marta – Real Valladolid de cadetes

Otra semana más que una pelea afecta al fútbol base de nuestra provincia. En esta ocasión, el duelo entre el Santa Marta y el Real Valladolid de la Primera Regional Cadete acabó con un enfrentamiento de alrededor de cuarenta personas, con varios expulsados y con el preparador físico visitante anunciando que interpondrá una denuncia.

El colegiado reflejó en el acta que “al acabar el partido se inició una tangana en el centro del campo entre jugadores y cuerpos técnicos”. Esto motivó cinco expulsiones en el bando local y tres en el equipo visitante.

Pero, cuando parecían apaciguados los ánimos, una nueva tangana se produjo cerca de los vestuarios y el colegiado reflejó que ahí se unió público tanto local como visitante.