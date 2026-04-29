Nueva velada de boxeo en San José
Ion Pérez, actual campeón WBC Latino continental, luchará en un combate profesional
El club de boxeo Knock Out Salamanca organiza una nueva velada de boxeo en el pabellón Frontón de San José. La misma tendrá lugar el sábado 9 de mayo a partir de las 20 horas.
Un total de nueve boxeadores salmantinos estarán en la cita y el punto álgido de la noche llegará con el combate de boxeo profesional, a seis asaltos, del arandino Ion Pérez (actual campeón WBC Latino continental).
Entre los boxeadores salmantinos cabe destacar la vuelta de Iván Colino y Domingo Mulas, los dos mejores púgiles salmantinos de los últimos años que regresan al cuadrilátero después de un tiempo inactivos en cuanto a combates se refiere.
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