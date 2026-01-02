Dos nuevas citas con el triatlón en Salamanca en 2026

La Federación de Castilla y León de Triatlón anunció sus pruebas para 2026. Y la provincia de Salamanca contará con dos nuevas pruebas: Guijuelo albergará una prueba el 28 de marzo y la capital charra acogerá el Triatlón Contrarreloj por Equipos el 20 de junio.

Se mantienen, además, el Duatlón de Salamanca, el 18 de abril, el Triatlón de Menores, el 16 de mayo, y el Acuatlón, el 5 de septiembre, que será Campeonato de Castilla y León cadete, juvenil y absoluto de la disciplina.