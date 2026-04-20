Nuevas victorias para el equipo salmantino de ciclismo Mirat Team

El equipo salmantino de ciclismo Mirat Team sigue cosechando nuevas victorias en sus competiciones. Este pasado fin de semana ha ganado en la Copa de España de Xco de Alpedrete, donde la ciclista Gisela Herrero dominó la prueba de inicio a fin, recortando distancia en la general.

En Atzeneta de Albaldia, Vega Iglesias conseguía la tercera plaza en un disputado sprint entre las siete que llegaban por delante en una carrera rápida y dura con final en subida. La segunda y tercera plaza de la categoría junior fue para Lidia Castro y Carla Bañuls, con un gran trabajo de Gemma Toledo que era neutralizada a 1 km de meta tras su escapada en solitario. Tambien conseguían la clasificación de las metas volantes con Adriana Vargas, la clasificación de la montaña con Lidia Castro y la clasificación por equipos.

En el campeonato de Castilla y León de contrarreloj, el equipo cadete conseguía un triplete copando los tres escalones del podio: el primer puesto lo ocupó Noa Ruiz, el segundo Aitana Serrano y la tercera posición Paula Vicente.