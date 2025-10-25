Nueve combates en la velada de boxeo en San José

El club de boxeo Knock Out Salamanca celebra una velada de boxeo amateur. La cita tendrá lugar el sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas en el pabellón frontón de San José (avenida Hilario Goyenechea 45).

La misma contará con un total de 9 combates, siendo 1 de ellos élite femenina, uno categoría joven y los otros 7 élite masculinos, entre púgiles salmantinos contra púgiles de Burgos, León y Madrid.