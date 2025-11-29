Adrián Moro y Verónica Sánchez se imponen en la décima edición de la San Silvestre Universitaria UPSA

Décimo cumpleaños para la San Silvestre Universitaria UPSA. La prueba tuvo lugar durante la tarde de este sábado con inicio y final en la calle Henry Collet. Bajo el lema “corremos juntos por la educación”, la Universidad Pontificia de Salamanca organizó la prueba con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

A partir de las cuatro de la tarde tuvieron lugar las carreras infantiles y media hora después llegó el turno de la marcha popular (con un trazado de 4,2 kilómetros). A las cinco de la tarde se dio el pistoletazo de salida de la carrera absoluta, con 6,7 km de recorrido.

Los atletas Adrián Moro Sánchez (Ibercaja Capiscol y alumno de CAFYD), en categoría masculina, y Verónica Sánchez (Vino de Toro), en la femenina, se han proclamado vencedores con un tiempo de 22:39 y 26:21 respectivamente.