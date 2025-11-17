Nuevo fin de semana de triunfos del Mirat Team: Blázquez y Hierro lideran las victorias en la Copa de Madrid y el Cx de Lezama

El Mirat Team cosechó un nuevo fin de semana de éxitos, con sus ciclistas volviendo a ocupar los puestos de honor en competiciones de ciclocross en todo el territorio nacional.

El sábado, la temporada de Ciclocross (Cx) comenzó de la mejor manera para la representante cadete Loira Blázquez, quien debutó con una victoria en la Copa de Madrid celebrada en Paracuellos.

El dominio se extendió al domingo, cuando Laida Hierro logró la victoria en el Cx de Lezama. En su segunda prueba en la categoría Sub23, Hierro no solo consiguió el triunfo, sino que también se proclamó Campeona de Vizcaya.

Podios nacionales y gran rendimiento en Alcobendas

La buena racha del equipo se completó en la prueba puntuable de la Copa de España en Alcobendas (Madrid):

Laura Solares subió al podio, consiguiendo la tercera posición en la categoría cadete. Este resultado le permite mantener la tercera plaza en la clasificación general de la Copa.

En la categoría junior, Carla Bañuls finalizó en segunda posición. Bañuls logró el subcampeonato a pesar de sufrir una salida de cadena en la primera vuelta, demostrando su capacidad de recuperación.

El próximo fin de semana, el equipo Mirat Team se desplazará a Cataluña para disputar dos pruebas de categoría C2 Internacional: una nueva puntuable de la Copa de España en Vic, y el Cx de Gurb.