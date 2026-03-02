Nuevo triunfo en kárate para el guijuelense Kike Nieto: oro, plata y bronce en Torrejón de Ardoz y Trujillo

Si hablamos de kárate en la provincia de Salamanca, el nombre de Kike Nieto no podría olvidarse, y es que el guijuelense ha vuelto a traerse tres metales tras un oro y bronce en el Campeonato Autonómico de Extremadura Senior y Máster y una plata en la I Liga Nacional celebrada en Torrejón de Ardoz.

El pasado sábado, 28 de marzo, Kike Nieto participaba en el Campeonato Autonómico de Extremadura Senior y Máster celebrado en Trujillo donde consiguió un merecido oro en categoría kata Máster de 35 a 55 años, además de un bronce en Kata Senior.

Kike Nieto en el campeonato de Trujillo

En la competición de Torrejón de Ardoz, Kike Nieto consiguió una plata con sabor a oro tras perder una final ajustadísima por 3 a 2, pero donde dejó muy buenas sensaciones de cara al futuro.

Kike Nieto en el campeonato de Torrejón de Ardoz

Aún así, el propio karate ha indicado que “todo esto sirve de preparatoria para los próximos dos campeonatos de España en los que he sido seleccionado con la selección de Castilla y León” y que se celebrarán el 27 de marzo en Pontevedra y a mediados de de abril en el campeonato Máster de la Nucia Alicante.